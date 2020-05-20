В Минздраве озвучили требования по работе в офисах на время карантина
Министерство здравоохранения разработало правила работы в офисе в период пандемии коронавируса. Работники, которые возвращаются к работе в офисах, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Обозреватель".
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По его словам, соблюдение инструкций поможет людям обезопасить не только себя, но и своих близких. Речь идет, в частности, о таких требованиях:
- доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;
- в случае превышения температуры в человека свыше 37,2 его не допустят в офисные помещения;
- в офисных помещениях следует быть исключительно в масках или респираторах;
- обязательная обработка рук антисептиками;
- важным также является соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении.
При этом Степанов добавил, что в Минздраве на 100% уверены, что все упомянутые рекомендации снижают риск инфицирования коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 564 человека. В то же время 5 955 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от коронавирусной болезни.
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