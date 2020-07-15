Карантин в Украине могут продлевать до следующего лета – председатель медкомиссии Киева

Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей также выразил убеждение, что соблюдение гражданами правил гигиены и социального дистанцирования будет способствовать преодолению пандемии.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей не исключает, что карантинные ограничения в Украине могут продлиться до конца весны 2021 года.

Об этом он сказал во время брифинга в УНИАН, комментируя анонсированное рассмотрение на следующей неделе Кабинетом министров вопроса о продлении срока адаптивного карантина.

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«В мире на сегодняшний день побит рекорд в 5 миллионов активно больных (COVID-19), и эта тенденция постоянно растет. Света в конце тоннеля пока не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только до нового года - этот вопрос не будет решен, а возможно не будет решен до конца весны», - сказал Гелевей.

В то же время он отметил преимущества адаптивного карантина, которым не предусмотрены жесткие ограничения.

«Не надо всем закрываться в своих домах и не выходить. Время показало, что это нереально по многим параметрам - от экономических, социальных, образовательных и т.д. Жизнь должна продолжаться», - отметил Гелевей.

При этом он выразил убеждение, что соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования должно способствовать преодолению пандемии.

«Элементарные меры ограничения - соблюдение дистанции; ношение масок, где нужно; постоянная собственная гигиена - мытье рук - эти меры приведут к тому, что мы поскорее сможем увидеть свет в конце тоннеля, и сказать, что вирус побежден и в Украине, и в мире в целом», - сказал Гелевей.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

Сегодня, 15 июля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще, по меньшей мере, на месяц.

По состоянию на утро 15 июля в Украине с начала пандемии выявлено 55 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 427 летальных, 28 тыс. 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев.

В Киеве за прошедшие сутки выявлено рекордное количество больных COVID-19 - 147 человек.

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