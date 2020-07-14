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Карантин в Украине могут продлить еще на месяц – СМИ

13:39, 14 июля 2020
Общество
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REUTERS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

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«Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Но не в эту среду. Примерно на месяц», – цитирует издание своего собеседника.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому ослабление ограничений происходит отдельно по регионам, отвечающим всем эпидемическим показателям, установленным Министерством здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июля в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 771 случай COVID-19, за прошедшие сутки - 638 новых.

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