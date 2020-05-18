Никаких игрушек: Минздрав предложил условия работы детсадов на время карантина

Температурный скрининг детей предлагается проводить при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал.

Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.

Об этом говорится на сайте Минобразования со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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Перед началом работы всем сотрудникам дошкольных учреждений предлагается измерять температуру. Если она свыше 37,2 градуса, воспитатель к работе не допускается.

Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если она свыше 37,2 градуса, дети к садику также не допускаются.

Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.

На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками. На период карантина запрещается использовать: тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, находиться в обуви в закрытом помещении.

По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

Как сообщал УНИАН, детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

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