Растянули во времени COVID-19: Ляшко рассказал о результатах введенного карантина в Украине

После 22 мая будет вводиться адаптивный карантин.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему власти ввели карантин в Украине, когда не было значительного количества случаев коронавируса и чем отличается "пик" от "плато" и как будет происходить ослабление ограничений.

Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

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Так, по словам Ляшко, плато - это не пик, а карантин ввели, когда у нас не было значительного количества случаев для того, чтобы исключить этот пик.

"Пик - это стремительное распространение заболевания, как было в Италии, Испании, когда в одну неделю массово пошли больные и система здравоохранения не выдерживала. А мы этот пик растянули во времени. Можно было стремительно вверх поднять, чтобы все переболели и пошел спад. Мы вместо пика растянули болезни во времени (ред. - плато) и система здравоохранения справляется. Плато длится у нас 25 дней, в Польше, например, уже 43-й день", - пояснил главный санитарной врач страны.

Виктор Ляшко также добавил, что на этом этапе плато власть рассматривает возможность ослабления карантина и отслеживает динамику относительно Польши, так как там наиболее похожий к нам сценарий развития коронавируса, а также мы похожи по количеству тестирований. Однако, сказать точно, сколько времени мы будем находиться на этапе плато в Минздраве пока не могут, поскольку не знают, как будет вести себя вирус летом.

"Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы с 22 мая будем продолжать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно будет стремительное снижение случаев и карантин мы отменим", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что после 22 мая введенный карантин в Украине будет продлен, но одновременно начнется второй этап его смягчения. Возобновить свою работу смогут крупные магазины, спортзалы и фитнесцентры, общественный транспорт, в частности с 25 мая может заработать метро в Киеве.

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