Кличко назвал даты, когда в Киеве заработает метро и откроются детсады

В столице с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

В Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая - метрополитен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

«Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом! Относительно следующего этапа послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях», - сообщил Кличко.

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Он также отметил, что с 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

«Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу», - отметил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что с 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов), откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

«Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров Украины рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Зато это может быть не выгодно объектам хозяйствования.

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