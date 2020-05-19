Власти Киева рассказали, при каких условиях станет возможным открытие ТРЦ

Вчера мэр Киева сообщил о готовности городских властей с 25 мая возобновить работу метрополитена и ожидают соответствующего решения Кабмина.

Власти Киева настаивают, что открытие торгово-развлекательных центров станет возможным при соблюдении существующих карантинных ограничений и после открытия метро.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, столичные власти провели консультацию с предпринимателями по открытию ТРЦ.

В частности, и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и советником Киевского городского головы Владимиром Бондаренко заявил, что открытие ТРЦ в Киеве возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытия метро.

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"Столичные власти внимательно следят за информационным пространством, и мы "за" открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса работающего в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до возобновления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам разрешат открыть метро", - отметил Мондриевский.

Он подчеркнул, что ослабление ограничительных мер не стоит расценивать как полную отмену карантина, и после открытия ТРЦ городские власти планируют контролировать вместе с санэпидемиологами соблюдение правил. В случае их нарушения во время карантина соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие ТРЦ.

В свою очередь, Бондаренко добавил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в Киеве рано. "У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию, при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу. Хочу обратить внимание на то, что благодаря нашему сотрудничеству бизнес ответственно готовится к открытию, но надо сразу понимать, что обязательным остается входной санитарный контроль. Все остальное, что зависит от города, в частности, транспортное обеспечение, над этим мы работаем", - прокомментировал Бондаренко.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о готовности городских властей с 25 мая возобновить работу метрополитена и ожидает соответствующего решения Кабинета министров.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства 20 мая. По словам Шмыгаля, с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где позволит эпидемиологическая ситуация.

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