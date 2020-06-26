Кличко: Киев все ближе к возвращению жесткого карантина

Власти столицы не исключают возврата к строгим ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 не будет улучшаться.

Власти столицы не исключают возврата к строгим ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 не будет улучшаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

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«В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику», - отметил мэр.

В то же время, продолжил он, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности - люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться, не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями.

«Вирус не отступал. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 115 человек. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденные случая заболевания COVID-19.

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