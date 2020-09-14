В четверг, 10 сентября, в Украине обновили распределение страны на карантинные зоны - Киев впервые попал в "оранжевую" зону. Новые ограничения в столице вступили в силу уже сегодня, 14 сентября.

В Киеве усилили карантин из-за увеличения количества больных коронавирусом. Столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в Киеве вводят дополнительные карантинные ограничения.

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Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook, на территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлено "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к противоэпидемических ограничений, предусмотренных для "зеленого" и "желтого" уровня эпидемической опасности, запрещается:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 220 человек и более одного человека на 10 квавдратных метров площади;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;

деятельность спортивных залов, фитнесс-центров;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории;

посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;

перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50%в количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;

прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;

деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.

Киев в "оранжевой" зоне: что разрешено

В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 человек, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;

работу общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений;

работу ТРЦ, кафе и ресторанов;

посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы).

Какова ситуация в Киеве с коронавирусом

11 сентября в Киеве был установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки — диагноз подтвердили у 404 человек. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве с начала пандемии достигло 16 523, из них 261 пациент умер, а 11 114 человек — активные больные.

Столица занимает второе место среди регионов Украины по количеству выявленных пациентов с COVID-19 (после Львовской области).

Ситуация в Киеве ухудшается: до 10 сентября город находился в желтой карантинной зоне, до 13 августа — в зеленой.

Адаптивный карантин в Украине: как он действует

С 1 августа в Украине действует обновленный принцип адаптивного карантина, согласно которому вся страна разделена на четыре цветовые зоны с разными ограничениями. Список таких зон обновляют каждую неделю — его утверждает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

А 12 августа Кабмин обновил критерии, согласно которым в каждом из регионов Украины должны быть введены (либо могут быть отменены) карантинные ограничения.

Сейчас их три:

загруженность коек — если в опорных больницах, отведенных для принятия пациентов с коронавирусом, в течение 5 последних дней подряд заняты более 50% коек, то это является поводом для перехода региона на более высокий уровень опасности (к примеру, из желтой зоны в оранжевую в случае Киева);

среднее количество тестирований методом ИФА и ПЦР — должно составлять не менее 24 на 100 тыс. человек за последние семь дней;

показатель заболеваемости за последние 14 дней — не должен превышать базовый уровень по стране (40 случаев на 100 тыс. человек).

После ухудшения показателей в столице город попал из желтой зоны в оранжевую по решению госкомиссии ТЭБ и ЧС от 10 сентября.

Это означает, что как минимум две недели (ориентировочно с 14 по 28 сентября) в Киеве будут действовать правила оранжевой карантинной зоны — раньше это решение не может быть пересмотрено.

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Автор: Виктория Гордиенко