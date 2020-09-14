В Киеве усилили карантин из-за увеличения количества больных коронавирусом. Столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в Киеве вводят дополнительные карантинные ограничения.
Читайте такжеВ Украине обновили "цветные" карантинные зоны: карта
Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook, на территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлено "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к противоэпидемических ограничений, предусмотренных для "зеленого" и "желтого" уровня эпидемической опасности, запрещается:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 220 человек и более одного человека на 10 квавдратных метров площади;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;
- деятельность спортивных залов, фитнесс-центров;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории;
- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;
- перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50%в количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;
- прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;
- деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.
Киев в "оранжевой" зоне: что разрешено
В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 человек, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;
- работу общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работу ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы).
Какова ситуация в Киеве с коронавирусом
11 сентября в Киеве был установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки — диагноз подтвердили у 404 человек. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве с начала пандемии достигло 16 523, из них 261 пациент умер, а 11 114 человек — активные больные.
Столица занимает второе место среди регионов Украины по количеству выявленных пациентов с COVID-19 (после Львовской области).
Ситуация в Киеве ухудшается: до 10 сентября город находился в желтой карантинной зоне, до 13 августа — в зеленой.
Адаптивный карантин в Украине: как он действует
С 1 августа в Украине действует обновленный принцип адаптивного карантина, согласно которому вся страна разделена на четыре цветовые зоны с разными ограничениями. Список таких зон обновляют каждую неделю — его утверждает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
А 12 августа Кабмин обновил критерии, согласно которым в каждом из регионов Украины должны быть введены (либо могут быть отменены) карантинные ограничения.
Сейчас их три:
- загруженность коек — если в опорных больницах, отведенных для принятия пациентов с коронавирусом, в течение 5 последних дней подряд заняты более 50% коек, то это является поводом для перехода региона на более высокий уровень опасности (к примеру, из желтой зоны в оранжевую в случае Киева);
- среднее количество тестирований методом ИФА и ПЦР — должно составлять не менее 24 на 100 тыс. человек за последние семь дней;
- показатель заболеваемости за последние 14 дней — не должен превышать базовый уровень по стране (40 случаев на 100 тыс. человек).
После ухудшения показателей в столице город попал из желтой зоны в оранжевую по решению госкомиссии ТЭБ и ЧС от 10 сентября.
Это означает, что как минимум две недели (ориентировочно с 14 по 28 сентября) в Киеве будут действовать правила оранжевой карантинной зоны — раньше это решение не может быть пересмотрено.
<
Коронавирус в Киеве: что известно по состоянию на 11 сентября
- Вчера Киев был включен в "оранжевую зону" карантина. С 14 сентября в столице должна быть запрещена деятельность хостелов и прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.
- Стало известно, насколько заполнены кровати для больных COVID-19 в Киеве
- На Киевщине из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведено уже восемь школ
- В Киеве одна из опорных больниц для больных COVID-19 заполнена на 80%
- В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли две школы
- На сегодня в Киеве хватает коек для приема больных коронавирусом - Кличко
- В стационарах столичных медучреждений сейчас лечатся 968 больных COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram