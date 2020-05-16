Как на футбол: в Днепре покупатели "штурмовали" рынок (фото)

На вопрос, почему не скупиться продуктами в маркете, покупатели ответили, что стоят в очереди за теми продуктами, которых в магазинах нет.

В Днепре толпа местных жителей образовала длинную очередь за свежими овощами и фруктами на продовольственном рынке, работу которого в Украине во время карантина Кабмин разрешил, но с соблюдением правил, в частности – социальной дистанции.

Фото опубликовало местное издание Наш город.

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«Очередь на футбольный матч? Нет. За едой.. Победа, Лоцманский рынок. Написано: должно быть 50 человек внутри, непонятна методика подсчета теми, кто пропускает», – написал фотокорреспондент издания.

На вопрос, почему не скупиться продуктами в маркете, покупатели ответили, что стоят в очереди за теми продуктами, которых в магазинах нет.

Как сообщал УНИАН, агропродовольственные рынки открывают постепенно при условии выполнения ими ряда противоэпидемических требований. Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на местах продажи.