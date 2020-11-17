Рада обязала правительство за 7 дней до начала действия карантинных запретов информировать об этом граждан.

Верховная Рада приняла постановление о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению (№4320).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 303 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеРада провалила голосование против карантина выходного дня

Согласно постановлению, Кабинет министров в случае возникновения необходимости введения для предотвращения распространения COVID-19 на всей территории Украины или на территории отдельного региона (административно-территориальной единицы):

запрета регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), торгового и бытового обслуживания населения;

приема посетителей в кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах;

покидать места своего проживания

должен вводить на соответствующей территории более одной из указанных мер исключительно при условии обнародования решения об этом не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Правительство также должно не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер проинформировать о программах (мерах), которые будут введены (приняты) для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности, организации перевозок работников к месту работы и обратно.

Кроме того, Кабмин должен не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер внести в ВР законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые ощутят негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мер.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни до ограничений, предусмотренных в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

В ВР зарегистрирован проект постановления о рекомендациях правительства отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская