Во Львовской области частично ослабили карантин: что разрешили

Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то со следующего этапа ослабление карантина будут открыты детские сады всех форм собственности.

В Львовской области со вторника, 7 июля, частично ослабят карантинные ограничения.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%, а показатель динамики роста случаев - 28,03%, при норме менее 10%.

"Львовщина понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса. Ситуация будет находиться на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать состояние дел. В случае соответствия эпидемической ситуации в области признакам для усиления противоэпидемических мероприятий будем рассматривать вопрос об усилении карантина", - отметил Козицкий.

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В частности, в регионе с 7 июля разрешат работать гостиницам, заведениям общественного питания, учреждениям физической культуры, спортзалам и фитнес-центрам при условии соблюдения противоэпидемических мер и соответствующих рекомендаций главного санитарного врача Украины.

Также разрешается проводить религиозные мероприятия с участием не более, чем одного человека на 5 м2 площади здания или территории, где проводится мероприятие. Организаторы мероприятий ответственны за соблюдение социальной дистанции между участниками не менее, чем 1,5 метра.

Местные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации должны проверить готовность детсадов к работе в условиях карантина.

"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открыты в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений", - заявили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 июля, Львовской и Черновицкой областям разрешили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за коронавирусной болезни COVID-19.

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