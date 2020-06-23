В Киеве ресторанам разрешили пускать гостей внутрь

Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

В Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 22 июня, пишет НВ.

Начиная с пункта 93 распоряжения речь идет о Требованиях по работе заведений общественного питания, среди которых описаны и правила работы заведений внутри помещений.

Однако пока заведениям запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (только до десяти человек), готовить пищу на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания.

Читайте такжеТотальный карантин в Украине может вызвать катастрофические последствия – Шмыгаль

Посетители могут войти в заведение только в сопровождении персонала. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ - не будут пускать в заведение.

Учреждения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки надо собирать отдельно.

Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в 14 областях Украины пока нельзя ослаблять карантин, поскольку показатели заболеваемости COVID-19 превышают предельные нормы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram