В Киеве ресторанам разрешили пускать гостей внутрь
В Киеве заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.
Об этом говорится в распоряжении КГГА от 22 июня, пишет НВ.
Начиная с пункта 93 распоряжения речь идет о Требованиях по работе заведений общественного питания, среди которых описаны и правила работы заведений внутри помещений.
Однако пока заведениям запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (только до десяти человек), готовить пищу на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания.
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Посетители могут войти в заведение только в сопровождении персонала. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ - не будут пускать в заведение.
Учреждения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки надо собирать отдельно.
Все работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в 14 областях Украины пока нельзя ослаблять карантин, поскольку показатели заболеваемости COVID-19 превышают предельные нормы.
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