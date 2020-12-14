В новогоднюю ночь работу ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Новыми ограничениями запрещается:

проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Также запрещаются религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

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Ограничения, которые продолжают работать без изменений

В частности, украинцам также запрещается:

Пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Самовольное оставление места изоляции или обсервации.

Проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти).

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Перевозка в пассажирском транспорте большего числа пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Размещение в заведениях питания более 4-х совершеннолетних человек за одним столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра.

Работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты.

Пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями).

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь).

Работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров.

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Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев.

Пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями).

Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23: 00.

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Автор: Леся Лещенко