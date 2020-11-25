Сейчас в стране действует карантин выходного дня.

Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, к возможному введению карантина на зимние праздники», - сказал он.

Он отметил, что сейчас в стране действует карантин выходного дня, о результатах которого можно будет судить в начале декабря. Но уже сейчас мобильные операторы зафиксировали существенное уменьшение мобильности населения.

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Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

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Автор: Дмитрий Шварц