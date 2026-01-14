Эксперт назвал три энергодефицитные области, на которых сосредоточила удары Россия

Отмечает, что речь идет о Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Россия изменила тактику ударов по Украине, потому что поняла, что общенациональный блэкаут она не может осуществить, поэтому выбрала для интенсивных ударов три наиболее энергодефицитных региона. Об этом сказал в эфире"Radio NV" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул, что россияне довольно долгое время пытались добиться именно национального блэкаута, атаковали национальную энергосистему в целом, но поняли, что это не работает. "Перешли на сценарий – отделяем левый берег от правого и пытаемся изолировать атомные станции. Если помните, несколько месяцев преимущественно атаки были именно в таком профиле", – рассказал Харченко. По его словам, враг понял, что и здесь у них не хватает мощности и они не могут достичь того эффекта, которого хотят.

Эксперт отмечает, что тогда Россия придумала новую тактику. "И эта тактика состоит из двух элементов. Во-первых, попытка уничтожить абсолютно любую инфраструктуру в полосе где-то до 100 км от линии фронта и границы, где атакуется, все абсолютно", - отметил он. При этом добавил, что враг уничтожает даже маленькие подстанции, котельные, то есть все, до чего может дотянуться.

"А вторая часть новой тактики - это максимально массированные удары по отдельным энергонегативным, энергодефицитным регионам. Они выбрали для себя, похоже, три региона, по которым наносятся максимально сфокусированные, максимально мощные волны ударов", - отметил Харченко.

По его словам, речь идет о Киевской области, где уже было три большие волны и много ударов меньшего масштаба. "Это Одесская область, которая также перенесла две большие волны. И это Днепровская область, по которой прошла первая большая волна и несколько меньших, тоже произошло. Здесь вот три региона, на которых сейчас сконцентрировались московиты, пытаясь максимально выбить инфраструктуру в этих регионах. Они знают, что это энергодефицитные регионы. Они сфокусировались на том, чтобы в середине регионов, там, где была генерация, ее уничтожить или ограничить и при этом максимально ограничить способность этих регионов получать электричество извне. Это касается и Киева, это касается и Кривого Рога, Днепра, это касается Одессы. Вот такая сейчас ситуация. То есть, если мы говорим о национальном масштабе, то они ничего не добились и, похоже, уже и не пытаются", - подчеркнул Харченко. При этом добавил, что в то же время врагу удается делать такие "блекауты" на региональном уровне из-за высокой концентрации ударов, в частности, по 15 ракет направляется на каждый важный объект.

Эксперт отмечает, что улучшение погоды немного снимет остроту проблемы, но не решит ее. "Атаки досаждают нам гораздо больше, чем холод, но холод также является негативным фактором и в определенной степени станет проще, когда температура будет положительной, то есть выше нуля", - добавил Харченко.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Апостроф", что в результате ракетного удара россиян по киевской ТЭЦ-5 объект получил серьезные повреждения - по ней ударили 5 ракет.

По его словам, на ТЭЦ-5 произошли такие повреждения, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя по сети.

