Отключение света в периоды наибольшего потребления: эксперт рассказал, что ждет украинцев

По словам Харченко, во время морозов и жары мы не сможем закрыть спрос на электричество имеющейся генерацией и импортом.

Украинцев все еще ждут отключения света в периоды наибольшего потребления. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, который отметил, что ситуация в целом контролируемая и происходит восстановление после вражеских ударов.

Относительно того, к чему украинцам готовиться в ближайшие годы, эксперт отметил, что была потеряна значительная часть генерации. Прежде всего - так называемой управляемой.

Харченко подчеркнул, что мы живем в существенном дефиците генерации, и даже с помощью импорта мы сейчас не в состоянии полностью его компенсировать.

"Если даже представить, что с сегодняшнего дня никаких ударов по энергетике уже не будет происходить, то все равно в зимнее время - во время морозов и в летнее время - во время пика потребления, когда жара и на полную работает охлаждение, то, соответственно, в эти периоды мы точно не сможем закрыть имеющейся генерацией и имеющимся импортом тот спрос на электричество, который будет формироваться", - сказал он.

Так, добавил эксперт, для того, чтобы построить те мощности, которые смогут перекрыть этот дефицит, нужно примерно три года. Харченко отметил:

"Это не значит, что в течение всего года будут отключения. Но ограничения будут вынужденно задействоваться в те периоды, когда физически не хватает генерации и импорта для перекрытия потребления".

Удары РФ по энергетике

Как сообщал УНИАН, Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей. По состоянию на утро 13 февраля обесточены были потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Энергетики напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных российских атак в большинстве регионов Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

