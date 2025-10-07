Количество участников боевых действий в Украине уже намного больше миллиона человек, - СМИ

Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, сколько людей получили статус УБД после начала полномасштабной войны.

В Украине уже более 1,3 млн граждан имеют статус участников боевых действий. О таком количестве УБД по состоянию на 1 сентября в Украине сообщило Министерство по делам ветеранов Украины для LIGA.net. При этом большинство получили статус после 2022 года.

В Министерстве сообщили, что 1 326 552 человека внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны как участники боевых действий. До 2022 года этот статус получили 556 467 человек.

"В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, статус УБД был предоставлен 12 871 лицу. В 2023 году его получили 324 018 человек, в 2024 году - 267 263 человека, а за девять месяцев 2025 года - 165 933 человека", - говорится в статье.

Как добавили в Министерстве, в Реестр вносят информацию о лицах со статусом УБД на основании данных, которые были предоставлены соответствующими комиссиями, образованными в Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Национальной полиции.юстиции, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, в разведывательных органах, администрациях Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, Управлении государственной охраны, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственном бюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро.

При этом не планируется менять или расширять категории лиц, которые могут получить этот статус.

Льготы для участников боевых действий

Напомним, что согласно законам Украины участники боевых действий имеют право на бесплатное получение земельного участка для строительства или фермерства. При этом участок для ведения сельского хозяйства может иметь до 2 гектаров, садоводства до 0,12 гектара, строительства жилой постройки - от 0,10 гектара в городах до 0,25 в селах.

Также государство предусмотрело льготы для семей военных. К ним относят нетрудоспособный родителей, жены или мужа, детей до 18 лет. А также для взрослых детей с группами инвалидности. Семьи, в частности, будут иметь скидки на оплату коммунальных услуг.

