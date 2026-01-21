Какие трубы в доме прорывает чаще всего в мороз без отопления: объяснение водоканала

Сильные морозы в сочетании с отсутствием отопления становятся критическим испытанием для коммуникаций в наших домах.

Сильные морозы и отсутствие отопления могут привести к авариям в любом доме. Начальник водопроводных сетей КП "Черниговводоканал" Игорь Грищенко рассказал УНИАН, зависит ли это от материала, из которого сделаны трубы, и с чего начинается восстановление систем после промерзания.

Какие типы труб чаще всего прорывает во время сильных морозов, если в доме нет отопления, и с чем это связано - материалом, возрастом или способом монтажа?

По словам специалиста, во время сильных морозов может прорвать любую трубу, если в ней остается вода и в доме нет отопления. По строительным нормам наружные трубы в нашей местности прокладывают на глубине около 1,5-1,8 метра, поэтому они обычно не боятся морозов. А вот целостность внутренних труб в помещениях зависит от температуры в доме.

"Правила предусматривают, что в отапливаемых помещениях температура не должна опускаться ниже +5 °C. Если отопления нет и температура падает, вода в трубах замерзает, расширяется и разрывает их. В такой ситуации не имеет значения ни материал трубы, ни ее возраст. Влияет только нарушение эксплуатации. Если труба разрывается от мороза, от замерзания, то это связано с правилами эксплуатации, с нарушением правил эксплуатации водопроводных сетей, а именно - оставлять воду в системе", - говорит Игорь Грищенко.

С чего начинается замена труб в доме после массового промерзания?

По словам Игоря Грищенко, замена труб после массового промерзания начинается не сразу. Сначала нужно дождаться, пока трубы и вода в них полностью размерзнутся, ведь до этого момента невозможно понять, есть ли повреждения и насколько они серьезны.

"Промерзание не всегда означает разрыв трубы. Если вовремя перекрыть подачу воды и начать обогревать помещение, трубу часто удается спасти. У нас были случаи, когда даже трубы, расположенные фактически на улице, не пострадали благодаря обогреву обогревателями", - говорит он.

Поэтому если после размерзания они не лопнули и не дали течь, менять их не обязательно, говорит специалист. Нужно сначала посмотреть, какие последствия замерзания.

Как определяют, какие участки труб нужно менять полностью, а какие еще можно оставить?

Решают, какие участки труб менять, а какие можно оставить, по простому принципу: смотрят, есть ли утечка воды, говорит эксперт. Если вода под давлением выходит наружу, значит труба повреждена и требует ремонта. Но это не всегда означает полную замену - во многих случаях можно обойтись ремонтом.

"Существует много способов ремонта, самый распространенный – установка специального хомута. Это металлическая, обычно нержавеющая конструкция с креплениями и резиновой прокладкой внутри. Когда хомут затягивают, резина плотно перекрывает пробоину. Такие хомуты применяют даже при повреждениях чугунных труб в земле после промерзания грунта. Они бывают разной ширины - до 40 сантиметров и более", - рассказывает Грищенко.

Насколько вероятны протечки уже после ремонта и на что нужно обращать внимание в первые дни? Означает ли замена труб в квартире автоматический ремонт?

После ремонта несколько дней стоит наблюдать за трубой - повторные подтеки, влага вокруг места ремонта или падение давления воды могут означать, что эти меры не помогли.

"Если ремонт выполняют квалифицированные специалисты, обычно все делают так, чтобы проблем не возникало. Что касается замены или ремонта труб в квартире или доме без капитального ремонта, то все зависит от конструкции конкретного жилья. В некоторых случаях можно обойтись без серьезного вмешательства, но иногда приходится вскрывать пол или стены - особенно если трубы проложены скрыто", - отмечает Грищенко.

"В целом важно не доводить систему до критического состояния. Вода при нулевой температуре замерзает и расширяется, поэтому трубы нуждаются в постоянном контроле. Если дом поврежден - из-за пожара или других обстоятельств - воду тоже нужно сразу перекрыть и слить из системы. В случае повреждения многоквартирных домов водоканал обычно тоже отключает водоснабжение до момента восстановления и появления стабильной плюсовой температуры внутри. Но сейчас немало случаев, когда и организации не проверяют, и там замерзают трубы, краны лопаются, приходится перекрывать аварийно. Немало таких случаев на самом деле", - подытожил он.

Какие трубы сейчас ставят вместо поврежденных - металл, пластик, комбинированные решения? Какие трубы менее чувствительны к морозам?

Что касается замены поврежденных труб внутри домов, то сегодня чаще всего используют те материалы, с которыми может работать конкретная организация или мастера. В многоквартирных домах обычно ставят стальные трубы или полипропилен. Если есть специалисты по сварке полипропилена - выбирают его. Если нет, используют полиэтилен или классические металлические трубы, рассказал специалист.

"В новостройках полипропилен применяют чаще всего - и для водоснабжения, и для отопления. В, например, Германии, широко используют медные трубы, но они значительно дороже. Для нас - это были бы "золотые трубы". При этом дело не только в материале, но и в качестве самих труб и их монтажа. Чугун, например, может служить десятилетиями, даже более ста лет. В Европе старые чугунные трубы до сих пор эксплуатируются. В Украине же многие чугунные сети прокладывали еще в 60-70-х годах, и этот чугун по составу уступает европейскому", - отмечает Грищенко.

справка Игорь Грищенко Начальник водопроводных сетей КП «Черниговводоканал» Игорь Грищенко - начальник водопроводных сетей КП «Черниговводоканал»

