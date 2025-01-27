Пользователи соцсетей не замедлили с реакцией.

Народный депутат Марьяна Безуглая, известная своими скандальными заявлениями, "представила" свою версию гимна Украины.

Текст она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook: "Переписала гимн, как вам?", – написала она в публикации.

Текст гимна, который "предлагает" нардеп Безуглая, выглядит так:

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"Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду".

Пользователи сети не замедлили с реакцией на сообщение Безуглой. Кто-то согласился, что гимн якобы надо менять, однако большинство нардепа раскритиковали. В комментариях один из читателей заявил, что "надо остановиться":

Другие пользователи репостили сообщение Безуглой, комментируя ее "творчество". Некоторые даже написали собственное стихотворение:

Под аналогичным сообщением Безуглой в соцсети Х тоже собралось немало комментариев:

Предложения "переписать" гимн

В 2022 году депутаты зарегистрировали в Раде законопроекты, которыми предлагали изменить действующую редакцию Государственного гимна Украины от 6 марта 2003 года. Один из проектов закона был подан депутатами от "Слуги народа" Иваном Юнаковым и Георгием Мазурашу.

Они предлагали заменить первый куплет гимна на следующие слова:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці".

Президент Украины Владимир Зеленский тогда призвал депутатов не тратить время на подобные инициативы. Он сказал, что "даже если случайно за что-то подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет".

"Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-то поймете", – сказал тогда президент.

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