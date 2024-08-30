Он выразил надежду, что это произойдет в суде и заверил, что "повесить всех собак на войско не получится".

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отмечает, что придет время, когда народный депутат Марьяна Безуглая "будет просить прощения перед всем войском за то, что натворила".

Об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале, к которому он прикрепил скрин с постом Безуглой, где она пишет, что не видит "ни одного официального опровержения относительно F-16 от Командования Воздушных сил ВСУ".

Олещук отметил, что ужасная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.

Видео дня

"Да, 26 августа 2024 года, в день масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу. Безусловно, выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - подчеркнул он.

Олещук добавил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа, ведь в стране война.

"Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому, я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!", - подчеркнул командующий.

Олещук добавил, что Безуглая в очередной раз не только вылила грязь на него лично и на Воздушные силы, но и дискредитировала производителей американского оружия - основного союзника Украины - США.

"Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия!", - подчеркнул он.

Авиакатастрофа F-16

29 августа в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Для выяснения причин была назначена спецкомиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

Аналитики Института изучения войны, комментируя первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся, отметили, что потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, которое было предоставлено западными странами.

Вас также могут заинтересовать новости: