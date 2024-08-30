Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отмечает, что придет время, когда народный депутат Марьяна Безуглая "будет просить прощения перед всем войском за то, что натворила".
Об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале, к которому он прикрепил скрин с постом Безуглой, где она пишет, что не видит "ни одного официального опровержения относительно F-16 от Командования Воздушных сил ВСУ".
Олещук отметил, что ужасная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.
"Да, 26 августа 2024 года, в день масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу. Безусловно, выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - подчеркнул он.
Олещук добавил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа, ведь в стране война.
"Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому, я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!", - подчеркнул командующий.
Олещук добавил, что Безуглая в очередной раз не только вылила грязь на него лично и на Воздушные силы, но и дискредитировала производителей американского оружия - основного союзника Украины - США.
"Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия!", - подчеркнул он.
Авиакатастрофа F-16
29 августа в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Для выяснения причин была назначена спецкомиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.
Аналитики Института изучения войны, комментируя первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся, отметили, что потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, которое было предоставлено западными странами.