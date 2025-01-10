Размер декретных выплат для ФОП не привязывается к стажу или группы налогообложения.

У многих женщин наступает в жизни момент, когда нужно уйти в декрет. Мало кто знает, но на такой отдых и выплаты имеют право и лица с ФЛП (далее ФОП - "фізична особа-підприємець").

Все нюансы того, как оформить для ФОП декретные - далее в материале.

Как ФОП получить декретные

В связи с особенностями нашего законодательства для ФОП декретный отпуск в Налоговом кодексе указывается как болезнь, длительностью 30 и более дней с временной нетрудоспособностью.

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ФОП 1 и 2 групп без наемных работников могут получить освобождение от налогов. В этом плане декрет ФОП 3 группа несколько отличается - в отсутствии доходов, налог равняется нулю. Во всем остальном декретные ФОП 3 группа от прочих не отличаются.

Пребывание в декрете также не освобождает ФОП от необходимости подавать налоговую отчетность и отчет по ЕСВ. Однако отправлять их можно с помощью электронного кабинета.

Сколько декретных получает ФОП

Адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько рассказал УНИАН, что фактически декретные выплаты - это разговорный термин, а в законе они указываются как пособие. Его размер не привязывается к общему стажу.

"Его рассчитывают за 12 месяцев, предшествующих месяцу, когда ФОП уходит в декрет. Если за последние 12 месяцев у предпринимателя было менее шести месяцев страхового стажа (то есть платили ЕСВ меньше, чем полгода), сумма пособия ограничивается. В таком случае её считают из фактического дохода, но не более суммы, которая исчисляется на основе двух минимальных зарплат на момент наступления декрета", - отметил он.

Налоговый эксперт для ФОП и бизнеса Натали Прада раскрыла эту тему более подробно. По ее словам, когда ФОП идет в декрет, выплаты не рассчитываются по критериям групп налогообложения - 1,2, 3, 4.

"Чтобы рассчитать сумму декретных выплат, которую может получить предприниматель, нужно минимальную зарплату, то есть 8000 гривен, разделить на коэффициент 30.44. Полученная сумма - 262,81 грн, это стоимость одного декретного дня. Затем нужно полученную сумму умножить на количество декретных дней. Обычно ФОП находится в оплачиваемом декрете 126 дней. Сначала выписываются 70 преддекретных дней, а после родов - еще 56. За такое количество дней должны выплатить 33 114 гривен и 6 копеек", - объяснила Прада.

Как добавляет эксперт, в некоторых случаях женщина-предприниматель может находиться в оплачиваемом декрете дольше - 140 дней. Это происходит в случае сложностей во время родов. Чтобы продлить продолжительность декрета, нужно взять больничный. Но дольше 140 дней в оплачиваемом декрете женщина-ФОП находиться не может.

Любая предпринимательница, которая в течение 12 месяцев платила Единый социальный взнос, перед декретом имеет право на выплаты. При этом ЕСВ рассчитывается так - 22% от минимальной зарплаты. На данный момент это 1 760 гривен в месяц.

Как выплачиваются декретные для ФОП

Как рассказала налоговый эксперт, чтобы получить декретные, предприниматель должен уплатить ЕСВ, закрыть больничный, подать декларации, сформировать отчеты и подать заявку на выплату средств через Пенсионный фонд. Все это можно сделать несколькими способами - прийти туда самостоятельно или воспользоваться электронным кабинетом. Все документы можно подать в ПФУ в электронном виде с электронной подписью.

"Когда заявка на выплату декретных будет сформирована и отправлена в Пенсионный, ФОП должен открыть для себя социальный счет, на который и должны поступить средства. Если от Фонда придет ответ: "Получили к рассмотрению", - это значит, что документы приняты и в них всё правильно. В этот же день декретные выплаты могут поступить на социальный счёт. Когда деньги поступят, об этом надо отчитаться в Пенсионный фонд. Деньги нужно будет отправить на свой собственный счет и после этого ими можно будет пользоваться. С полученных средств не уплачиваются никакие налоги", - добавила Прада.

После принятия закона о повышении налогов очень многие предприниматели решали, что делать - закрывать или не закрывать свою деятельность.

"Я сотрудничаю с более чем тысячей ФОП, и из них только примерно 1% решили закрыться. Предпринимательскую деятельность прекратили люди, у которых дело не пошло. Большинство предпринимателей, которые активно работают, сначала были шокированы тем, что будут вынуждены платить не только единый налог, но и ЕСВ и военный сбор. Но потом бизнесмены подумали и пришли к выводу, что налоги в Украине не такие уж и высокие по сравнению с Европой. С практической точки зрения, если ФОП видит, что не может сейчас работать и платить налоги, то, вместо того, чтобы закрываться, он может перейти на общую систему налогообложения. Если предприниматель на такой системе налогообложения и не имеет никакого дохода, то он не платит никаких налогов", - подытожила она.

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