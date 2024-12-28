Ветераны труда могут воспользоваться льготами, которые значительно упростят их жизнь.

Ветеран труда в Украине может рассчитывать на ряд привилегий, о которых мало кто знает. Среди них и права на разные бесплатные услуги и послабления. Это будет хорошее подспорье и помощь одиноким пенсионерам.

Кто такой ветеран труда - Украина предусмотрела ряд требований

Ветеранами труда можно считать мужчин и женщин, которые вышли на пенсию, имея 40 и 35 лет стажа, соответственно. Также это касается людей, которые получают пенсию на льготных условиях из-за того, что работали на вредной или тяжелой работе. При этом стаж должен быть 30 лет для мужчин и 25 - для женщин.

Кроме того, в список входят пенсионеры с выслугой лет, лилипуты, диспропорциональные карлики, пенсионеры, инвалиды I і II групп с пенсией по инвалидности и стажем от 15 лет.

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Их статус подтверждается специальным удостоверением. Документ вместе с нагрудным знаком выдают бесплатно органы труда и соцзащиты. Ветераны-военные получают документы в органах пенсионного обеспечения.

Ветеран труда - льготы в 2025 году

Ветеран труда может при выходе на пенсию или смене работы пользоваться услугами поликлиники, к которой ранее был прикреплен.

Также для них предусмотрены бесплатное протезирование зубов, услуги в медучреждениях и аптеках. При необходимости им положена бесплатная госпитализация. Стоит также воспользоваться правом на медобследование и профилактическое лечение раз в год.

Кроме ежегодного отпуска, ветерану труда положены две дополнительные недели отдыха в любое время, но за свой счет.

Льготы для пенсионеров ветеранов труда позволяют им претендовать на:

лечение и его компенсацию;

жилплощадь, отвод земли под постройку дома, сада или огорода, ремонт, а также дрова или уголь на зиму;

займ для строительства с погашением в течение 120 месяцев;

членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;

установку домашнего телефона.

Полезными окажутся льготы, которые освобождают от платы на землю и налога на нее, а также дают бесплатный проезд. Однако последнее доступно только для лиц, у которых совокупный доход семьи в расчете на человека за последние полгода не превышает 4240 грн.

Дополнительные льготы для ветеранов труда в Украине

Отдельно стоит отметить героев труда и Украины, которым положены дополнительные опции.

В частности, они могут получить надбавку к своей ежемесячной выплате в размере двойной минимальной пенсии по возрасту и льготы на оплату налоговых сборов государству.

Кроме того, существует одна очень полезная льгота - ветеран труда и его семья могут воспользоваться бесплатным лечением.

Также они могут:

бесплатно получить медикаменты по рецепту с доставкой домой;

лечиться без оплаты с компенсацией затраченных на дорогу денег;

не платить за квартиру и использование коммунальных услуг.

Если на работе будут сокращать сотрудников, то этих людей нельзя уволить, а при ликвидации предприятия им положено первоочередное трудоустройство.

Отдельно стоит выделить льготы на проезд. Можно раз в 12 месяцев воспользоваться проездом в обе стороны в двухместном купе, самолетах или междугородних автобусах не давай денег. При этом городской и внутриобластной транспорт также оплаты не требует.

В случае смерти пенсионера, его супруг/супруга и несовершеннолетние дети получат одноразовую выплату в размере пяти актуальных прожиточных минимумов. По состоянию на 26 декабря эта сумма составляет 14 600 грн.

Как военный может стать ветераном труда

На правительственной "горячей линии" по социальным вопросам УНИАН объяснили, что статус ветеран труда могут получить и военные, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы, получают соответствующую пенсию, а их стаж превышает 15 лет.

Если военный уже получил статус ветерана и является пенсионером, то для оформления статуса ветеран труда ему надо обратиться в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение.

Ранее УНИАН рассказывал, какой будет пенсия в Украине 2025 для остальных пенсионеров.

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