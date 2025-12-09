Адвокат Александр Лысак отметил, что "поломка" конвойного авто уже неоднократно становились основанием для отмены конвоирования Игоря Коломойского на судебные заседания.

На фоне активных дискуссий относительно "поломки" конвойного авто, которое 8 декабря должно было доставить Игоря Валерьевича Коломойского на судебное заседание, хотели бы уточнить некоторые детали и добавить немного контекста.

""Поломка" или "занятость" конвойного авто уже неоднократно становились основанием для отмены конвоирования Игоря Валерьевича как в судебные заседания, так и на другие мероприятия. Поэтому Игорь Валерьевич обращался в изолятор и в орган досудебного расследования с заявлениями о предоставлении разрешения на использование для этих целей автомобиля (даже бронированного), который предлагалось предоставить в безвозмездное пользование изолятора. Это не только должно было бы предотвратить нарушение права на суд, но и снизило бы нагрузку на государственный автопарк", - отметил адвокат Коломойского Александр Лысак.

В то же время, заявил адвокат, следователь Национальной полиции Украины своим постановлением отказал в разрешении предоставить конвойной службе в пользование исправное бронированное авто.

"Сторона защиты даже обжаловала этот отказ в суд, но следственный судья Печерского районного суда города Киева решил не удовлетворять такую жалобу", - сообщил Лысак.

Он добавил, что история не знает условного способа, но возможно именно наличие обеспеченного Игорем Валерьевичем исправного авто обеспечило бы его своевременное конвоирование на судебное заседание Подольского районного суда города Киева 8 декабря этого года.

Дело Коломойского

Ранее УНИАН сообщал, что адвокат Коломойского Олег Пушкарь сообщил, что очередное заседание суда по делу бизнесмена не состоялось из-за болезни судьи. Пушкарь добавил, что Коломойский отказывается от всех видеоконференций, поскольку хочет лично присутствовать на судебных заседаниях. По словам адвоката, очередное заседание в этом производстве еще не было назначено.

8 мая 2024 года бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении относительно того, что он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал. Это якобы произошло 21 год назад в Крыму.

