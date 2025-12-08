В суде решили перенести заседание на 11 декабря.

В Подольском районном суде Киева не состоялось заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского, потому что конвой не смог его доставить в помещение суда из-за якобы поломки транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Людмила Казмиренко перенесла заседание на 11 декабря.

Сегодня в суде должно было состояться подготовительное заседание, но Коломойского не доставили в суд из-за якобы неисправности автотранспорта.

Видео дня

По словам защитника бизнесмена, адвоката Александра Лысака, никто не желает, чтобы Игорь Коломойский имел возможность пообщаться с журналистами и дать объяснения по поводу вопросов, которые интересуют медиа.

"Прогнозировалось, что наверное, это заседание не состоится. Учитывая то, что мной был сделан анонс о том, что Игорь Валерьевич желает пообщаться с журналистами, сделали все, чтобы его сегодня не доставили в судебное заседание. Выяснилось, что сломалось транспортное средство", - отметил Александр Лысак.

Как отметил адвокат, это уже не впервые ломается транспортное средство. Еще раньше бывали случаи минирования суда, или суд не мог собраться и тому подобное.

"Это уже четвертая неделя, когда Игорь Валерьевич не может попасть в зал судебного заседания. Последнее заседание было в Шевченковском суде, когда Игорь Валерьевич дал определенный комментарий журналистам, и после этого его не доставляли ни в Национальное бюро расследований на ознакомление, ни в апелляционную инстанцию на рассмотрение двух апелляционных жалоб", - отметил Лысак.

В свою очередь, адвокат Олег Пушкарь отметил, что ситуация повторяется в том плане, что прослеживается "полная изоляция Игоря Валерьевича от доставки в любые судебные заседания". Это уже продолжается фактически четыре недели.

"О поломанной машине - это уже второй раз", - добавил Пушкарь.

По его убеждению, делается все, чтобы держать Коломойского под стражей любым способом.

В частности, адвокат обратил внимание на информацию от судьи.

"У нас снова анонсировано изменение меры пресечения Игорю Коломойскому с залога, который уже длится полтора года, на содержание под стражей", - отметил Пушкар.

Он объяснил, почему это происходит.

"Фактически завтра у нас запланировано судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева, где с 23 апреля не проходят подготовительные заседания по уголовному производству о так называемом покушении на убийство. Но там безальтернативная ситуация. Там сроки истекли уже в 2018 году. И все, что суд должен сделать – это закрыть уголовное производство по истечении сроков и выпустить его из-под стражи. В разговоре с прокурором в этом уголовном производстве нам сообщили, что завтра судебного заседания не будет в связи с болезнью судьи", - отметил Пушкар.

Он отметил, что уже были случаи заболевания судьи или отпусков.

По словам защитника, еще много месяцев назад прогнозировалось, что если цель стороны обвинения - постоянно держать Коломойского под стражей, то будут его переарестовывать. Это будет делаться путем изменения меры пресечения - с залога на содержание под стражей.

"Нам уже сегодня должно быть вручено ходатайство о продлении срока содержания Коломойского под стражей по делу, которое рассматривается в Шевченковском суде", - сказал Пушкар.

Напомним, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пригласил в качестве свободных слушателей на свои ближайшие судебные заседания журналистов, представителей общественности и неравнодушных граждан. При этом он был готов ответить на все вопросы, которые будут возникать.

