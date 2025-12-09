Накануне судебное заседание по его делу тоже не состоялось.

Очередное заседание суда по делу бизнесмена Игоря Коломойского не состоялось – из-за болезни судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Коломойского Олег Пушкарь отметил, что сейчас в Шевченковском районном суде города Киева должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве о якобы заказном убийстве. По его словам, это заседание "не начинается уже с 23 апреля, как обвинительный акт поступил в суд, и до сегодняшнего времени".

"Уже были разные причины. И в Печерском суде, сейчас – в Шевченковском. Мы же говорили, что их не будет", – отметил Пушкарь.

Он добавил, что дело в том, что "судьи не имеют другой альтернативы, как выйти в судебное заседание и закрыть уголовное производство по истечении сроков, и освободить лицо из-под стражи. Но циничная ситуация в том, что лицо уже с 23 апреля должно было бы по этому уголовному производству быть на свободе", – подчеркнул адвокат.

Пушкарь также подчеркнул, что Коломойский отказывается от всех видеоконференций и требует своего личного присутствия на судебных заседаниях.

В свою очередь, адвокат Александр Лысак напомнил, что накануне заседание по делу Коломойского тоже не состоялось.

"Вчера не состоялось судебное заседание – автомобиль сломался. Сегодня председательствующий судья находится на больничном. У нас следует так, что трое судей из этой коллегии – каждый уже находился на больничном", – сказал он и добавил, что очередное заседание в этом производстве еще не было назначено.

Лысак также отметил, что завтра в 15:50 должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Печерского суда, где определен срок содержания Коломойского под стражей до 14 декабря. Адвокат отметил, что без присутствия Коломойского это рассмотрение невозможно, поэтому Лысак надеется, что его туда доставят.

Дело Коломойского

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2024 года бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении относительно того, что он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал. Это якобы произошло 21 год назад в Крыму.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четыре человека затем напали на адвоката и избили его, он выжил.

В 2005 году Коломойский в интервью Юлии Мостовой из "Зеркала недели" рассказал подробности истории, которую реанимирует прокуратура.

"Какие могут быть, по вашему мнению, отношения между бизнесменом и адвокатом, обслуживающим другого бизнесмена? Адвокат – это исполнитель, как бухгалтер, как менеджер. Он вне линии корпоративного конфликта. Поэтому никаких отношений между бизнесменом и адвокатом конкурента быть не может. Тем более – угроз. Адвокат, о котором вы говорите, работал у Пинчука и Григоришина. Думаю, эти бизнесмены тщательно разработали всю эту процедуру и пустили ее в ход. Но даже при том политическом режиме они не смогли завести уголовное дело против меня, получилось только "по факту". Правда, я не знаю, было ли оно вообще, поскольку у меня есть бумага, где пишется, что в открытии уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления. Сейчас была предпринята еще одна попытка направить уголовное дело, открытое по факту нападения на адвоката непосредственно против меня. Но после моего письма в прокуратуру, надеюсь, будет объективно проведено расследование и понесут ответственность те, кто с самого начала замышлял плохое. Попытка реанимации персонального дела входит в сценарий, который обрисовал мне Григоришин 5 марта. Все пункты плана реализовывались в мае, июне, июле, поэтому у меня нет сомнений в том, кто стоит за этим. Те люди, которых он мне называл как своих партнеров, а именно – Порошенко Петра Алексеевича, и стоят за организацией всего этого", – пояснил тогда Коломойский в интервью.

В заявлении адвокатов, которое предоставили УНИАН, говорится о том, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения. Адвокаты напомнили, что уголовные производства о причастности Коломойского к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в деяниях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием события уголовного преступления.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому действия по подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 3 по 7 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины истек еще 8 июля 2018 года.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не грозит наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного преступления", – убеждены адвокаты.

Кроме того, они отмечают, что в материалах ходатайства нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало предоставление подозреваемым каких-либо указаний, поручений, которые составляют объективную сторону соответствующего уголовного преступления, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

9 мая Печерский районный суд города Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога – несмотря на то, что его уже 9 месяцев держали в СИЗО.

30 мая 2024 года Киевский апелляционный суд подтвердил действие постановления Печерского райсуда об избрании в отношении Коломойского меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога – до 7 июля 2024 года.

Тогда адвокат Вячеслав Краглевич отметил необоснованность подозрения. В частности, есть сомнения относительно достоверности слов потерпевшего. Кроме того, нельзя проверить подлинность показаний основного свидетеля, который якобы участвовал в противоправных действиях.

В то же время адвокат Олег Пушкарь отметил, что один из исполнителей "дает показания, что явка с повинной якобы о том, Коломойский там к чему-то причастен – была у него выбита под давлением правоохранительных органов".

8 декабря 2025 года в Подольском районном суде Киева не состоялось заседание по делу Коломойского, потому что конвой не смог доставить его в помещение суда из-за якобы поломки транспорта.

Пушкарь отметил, что на 9 декабря запланировано судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева, где с 23 апреля не проходят подготовительные заседания в уголовном производстве о так называемом покушении на убийство.

"Но там безальтернативная ситуация. Там сроки завершились уже в 2018 году. И все, что суд должен сделать, – это закрыть уголовное производство по истечении сроков и выпустить его из-под стражи. В разговоре с прокурором в этом уголовном производстве нам сообщили, что завтра судебного заседания не будет в связи с болезнью судьи", – сказал адвокат.

