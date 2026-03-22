Сезон пикников в Украине сопровождается не только приятным отдыхом, но и строгими правилами, о которых знает далеко не каждый отдыхающий.

Не все знают, где в Украине можно жарить шашлык, а в каких местах это категорически запрещено. Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус рассказала УНИАН, как правильно оборудовать место для приготовления этого блюда, а также предупредила, за что грозит административная и уголовная ответственность.

Можно ли жарить шашлык во дворе частного дома?

Во дворе частного дома можно жарить шашлык, но нужно соблюдать пожарные нормы, а также следить за тем, чтобы дым не мешал соседям.

Согласно правилам пожарной безопасности, разводить костры и пользоваться открытым огнем запрещено на расстоянии менее 30 метров от зданий и сооружений.

В отдельных случаях для приготовления пищи, например, для жарки шашлыков, расстояние разрешается уменьшать до 5 метров, но при условии, что территория будет специально оборудована:

Снят верхний слой земли, создана полоса шириной не менее 2,5 метров, чтобы в случае падения углей или попадания искр не возник пожар.

Создано ограждение из негорючих конструкций на максимальную высоту возможного пламени.

Рядом должны быть песок или вода, чтобы возможный пожар можно было потушить.

Какие штрафы за нарушение?

Соседи могут пожаловаться в полицию, если огонь разжигают слишком близко к забору, и дым попадает, например, к ним в окно. Тех, кто жарит шашлык, могут наказать по статье 152 Кодекса Украины об административной ответственности (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов). Лицам грозит штраф от 340 до 1360 гривен.

Если человек нарушит правила пожарной безопасности в лесу и, в частности, не потушит огонь – ему грозит штраф от 1530 до 4590 гривен (статья 77 КУоАП "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах").

Но самая серьезная ответственность наступает тогда, когда из-за жарки шашлыка возникает масштабный пожар. В таком случае лицо могут привлечь и к уголовной ответственности. Существует статья 270 Уголовного кодекса (предусматривает наказание за нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, если это причинило вред здоровью людей или большой имущественный ущерб), согласно которой лицо могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет.

Если люди жарят шашлык в неустановленном месте и распивают алкоголь, тогда их могут еще оштрафовать и по статье 178 КоАП (распитие спиртных напитков на улицах). В том случае, если лицо впервые совершило такое правонарушение, оно может получить предупреждение или штраф в размере от 17 до 85 гривен.

Можно ли жарить шашлык во дворе многоэтажного дома?

В общем – этого делать нельзя, есть прямой запрет. Но есть такие места, которые специально оборудованы для жарки шашлыка, например, между домами. В специально оборудованных местах, в которых соблюдены нормы пожарной безопасности, жарить шашлык можно.

В таких местах специально снимают верхний слой почвы, а затем территорию засыпают песком и ограждают негорючими материалами. Также желательно, чтобы мангал накрывался, тогда во время жарки из него не будут лететь искры, и уменьшится вероятность возникновения пожара.

Если человек просто возьмет мангал и придет жарить шашлык, он не сможет самостоятельно так обустроить место для жарки, чтобы оно считалось специально оборудованным для этого.

Где нельзя жарить шашлык?

Жарить шашлык запрещено на расстоянии менее 5 метров от зданий и сооружений. Нельзя это делать на территориях заповедников и заказников. Также не разрешается жарить шашлык в лесах и лесополосах за пределами специальных зон.

Еще запрещено готовить шашлыки в зонах повышенной пожарной опасности: например, на территории торфяников, сельскохозяйственных угодий.

Где можно жарить шашлык?

Жарить шашлык можно в местах, которые находятся минимум в 30 метрах от водоемов, домов и сооружений и на расстоянии не менее 25 метров от автостоянок. До хвойных лесов должно быть не менее 50 метров и 25 – до лиственных. То есть, например, пожарить шашлык можно посреди поля, где нет сухостоя или торфяников. Такое место найти непросто. Кроме того, его еще нужно специально оборудовать – снять верхний слой почвы.

Летом во время сильной жары, когда объявляется высокий уровень пожарной опасности, разведение костра может быть запрещено.

Легче найти специально оборудованное место для жарки шашлыков, чем искать то, где это можно делать, и оборудовать его самостоятельно.

Можно ли жарить шашлык во время военного положения?

В некоторых областях во время военного положения местные власти запретили посещение лесов и лесополос. В частности, речь идет о приграничных территориях.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

