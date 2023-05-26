Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200 и два тепловизора для роты огневой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Внедорожник Mitsubishi L200 дополнительно оснащен прибором ночного видения для повышения эффективности его работы в темное время суток.

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Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.