Военный считает, что Украине нужны недорогие средства для уничтожения такого количества дронов.

Россияне планируют использовать для ударов по Украине до 2 000 беспилотников за один раз.

Такое предположение высказал глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в подкасте бундесвера. Он отметил, что РФ сейчас значительно расширяет мощности по выпуску дронов.

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Фройдинг считает, что россияне намерены запускать по Украине 2 000 дронов одновременно, что создаст серьезные проблемы для украинской противовоздушной обороны (ПВО).

В связи с этим немецкий военный сказал, что необходимы "разумные меры противодействия", поскольку, например, сбивать "Шахеды" системами ПВО Patriot является нелогичным. Он пояснил, что все дело в цене: стоимость дронов составляет 30-50 тыс. евро, а одной ракеты к Patriot - более $5 млн.

Он считает, что Украине нужны недорогие средства для сбивания дронов, стоимость которых составляла бы от 2 до 4 тыс. евро.

Кроме того, Фройдинг отметил, что также нужно наносить удары по глубокому тылу России - по истребителям, военным аэродромам и заводам.

Немецкий военный добавил, что в настоящее время Китай свернул поставки Украине комплектующих к беспилотникам и полностью перенаправил свой экспорт в РФ:

"Китай экспортирует исключительно в Россию, тогда как Украина исключена из этого рынка".

Российские удары "Шахедами"

В последнее время россияне значительно увеличили количество "Шахедов", которыми атакуют Украину. Эксперты заговорили о том, что вскоре РФ сможет бить тысячей дронов за один раз.

Как недавно сказал военный эксперт Александр Мусиенко, на сегодня есть тенденция к росту количества дронов, которые Россия одновременно применяет для воздушных атак по Украине, но она не измеряется тысячами.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что РФ применила рекордное количество дронов для удара по Украине в ночь на 9 июля. По его словам, всех средств воздушного нападения было 741, среди них более 300 "шахедов".

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