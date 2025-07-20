Речь идет о БпЛА для фронта и защиты украинских населенных пунктов от вражеских воздушных ударов.

На следующей неделе будут подписаны контракты на дополнительное финансирование производства и поставки дронов для фронта и защиты украинских населенных пунктов от вражеских воздушных ударов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По словам главы государства, главком доложил о дальнобойных ударах Украины, в частности частоты и эффективности дипстрайков.

"Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны. Также Главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают на днях все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов. Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", - заверил Зеленский.

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Также он рассказал о ситуации на Покровском и других направлениях, где, отметил, наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп.

"Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта", - заявил президент.

Кроме того, от сообщил о "полном выполнении поставленных задач" в приграничных районах Сумщины, за что поблагодарил соответствующие подразделения.

"Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины - 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Спасибо, воины!" - сказал Зеленский.

Производство дронов в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Украина и США договорились об инвестициях в украинское производство дронов. Выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что это соглашение также приведет к тому, что США, крупнейший военный спонсор Украины в войне с Россией, приобретут украинские беспилотники.

Кроме того, мы писали, что Украина создала морской дрон, который помещается в ванной. Речь идет об изобретении "Урсула", которое стало последним пополнением украинского флота беспилотных катеров. Имея длину всего один метр, он может быть самым маленьким в мире авианосцем, который перевозит дроны для разведывательных или атакующих миссий.

Также недавно появились фото украинских дронов-перехватчиков, которые сбивают российские "Шахеды". Разработчик - украинский miltech-проект ODIN - сообщил, что высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе вражеских БпЛА типа Shahed и "Гербера".

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