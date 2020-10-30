В столице из-за заболевания педагогов и учащихся COVID-19 на карантин закрыты 8 школ, на дистанционном обучении сейчас 436 классов в 133 школах.

Столица пока не намерена переводить все школы на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания COVID-19.

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«Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса. Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса», - отметил мэр.

В качестве примера он привел Францию, где отныне снова ввели строгий карантин, но школы и детсады не закрывают, в отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии.

По словам мэра, к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева.

«На карантин закрыты 8 школ, на дистанционном обучении сейчас 436 классов в 133 школах столицы из-за заболевания педагогов и учащихся», - сообщил Кличко.

Дистанционное обучение в школах: что известно

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Автор: Инна Андалицкая