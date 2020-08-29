Украина 29 августа второй раз на официальном уровне отметила День памяти своих защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Накануне в столичный Михайловский собор привезли около сотни подсолнухов в горшках. Подсолнух - это символ российско-украинской войны, поскольку летом 2014 года на Донбассе не убирали поля. Тогда же российская армия расстреливала под Иловайском в подсолнухах украинских добровольцев.
Читайте такжеЗеленский в День памяти защитников Украины сделал заявление о "кровавых делах" войны на Донбассе (видео)
Официальные мероприятия сегодня состоялись утром возле Министерства обороны. 223 раза военные ударили в колокол памяти и выстрелили в небо. Цифра символическая: столько украинцев (по официальным данным) погибли в степях Донбасса 29 августа.
Один из бойцов, выходивший из Иловайска, Игорь Михальчишин сегодня пришел к Стене памяти. Он говорит, что для него события шестилетней давности - это не о трагедии, а о героизме.
"Я выходил в колонне через Красносельское. Мы напоролись на российскую засаду и мы не сдались без боя. У нас еще длился 36-часовой бой, в котором мы полностью уничтожили российскую засаду, захватили их танки", - рассказал ветеран.
У Стены памяти собирались не только те, кто вышел из Иловайска. 29 августа уже второй год - День памяти для всех, кого коснулась российско-украинская война на Донбассе. Там звучали "Пливе кача" и гимн Украины. Родные погибших несли к стене цветы и каждый ладонью накрывал самую дорогую фотографию.
День памяти защитников Украины: история памятной даты
- 23 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины. Глава государства постановил отмечать эту памятную дату именно 29 августа, поскольку в этот день шесть лет назад в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.
- В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
- По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.
- Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram