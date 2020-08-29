29 августа в Украине вспоминают обо всех, кто погиб в борьбе за ее независимость и территориальную целостность.

Украина 29 августа второй раз на официальном уровне отметила День памяти своих защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне в столичный Михайловский собор привезли около сотни подсолнухов в горшках. Подсолнух - это символ российско-украинской войны, поскольку летом 2014 года на Донбассе не убирали поля. Тогда же российская армия расстреливала под Иловайском в подсолнухах украинских добровольцев.

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Официальные мероприятия сегодня состоялись утром возле Министерства обороны. 223 раза военные ударили в колокол памяти и выстрелили в небо. Цифра символическая: столько украинцев (по официальным данным) погибли в степях Донбасса 29 августа.

Один из бойцов, выходивший из Иловайска, Игорь Михальчишин сегодня пришел к Стене памяти. Он говорит, что для него события шестилетней давности - это не о трагедии, а о героизме.

"Я выходил в колонне через Красносельское. Мы напоролись на российскую засаду и мы не сдались без боя. У нас еще длился 36-часовой бой, в котором мы полностью уничтожили российскую засаду, захватили их танки", - рассказал ветеран.

У Стены памяти собирались не только те, кто вышел из Иловайска. 29 августа уже второй год - День памяти для всех, кого коснулась российско-украинская война на Донбассе. Там звучали "Пливе кача" и гимн Украины. Родные погибших несли к стене цветы и каждый ладонью накрывал самую дорогую фотографию.

День памяти защитников Украины: история памятной даты

23 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины. Глава государства постановил отмечать эту памятную дату именно 29 августа, поскольку в этот день шесть лет назад в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

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Автор: Юрий Годован