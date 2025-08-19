Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется электрическая Tesla Model Y.

В июле украинцы приобрели почти 4,8 тысячи подержанных легковых авто, которые ввезли из США, что на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили, доля которых составила 43%.

На втором месте оказались бензиновые авто (41%), тогда как на третьем находятся гибридные автомобили (8%). На дизельные машины и на авто с ГБО приходится лишь по 4%.

Если говорить о моделях, то бешеной популярностью в этом сегменте пользуются электромобили Tesla, которые заняли два первых места, лидируя с большим отрывом.

Самые популярные подержанные авто из США:

Tesla Model Y - 711 единиц;

Tesla Model 3 - 555;

Ford Escape - 347;

Nissan Rogue - 260;

BMW X5 - 227;

Американские автомобили - что интересного

Рейтинг самых продаваемых машин в США возглавил пикап Ford F-Series, который компания Ford Motor Company начала выпускать еще в конце 40-х. На второй позиции оказался еще один пикап - Chevrolet Silverado. Его изготавливают с 1998-го.

Также сообщалось, что в Воздушных силах США решили приобрести автомобили Tesla Cybertruck, который недавно вошел в список машин с худшим дизайном, для использования их в качестве мишеней для высокоточного оружия.

