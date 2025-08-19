Ученые обнаружили огромную цепь окаменелых вулканов, остававшихся нетронутыми почти 800 миллионов лет.

Недавнее исследование выявило обширную цепь окаменелых вулканов, погребенных под Сычуаньской впадиной на юге Китая. Эта находка может перевернуть представление учёных о тектонической и климатической истории Земли. Как пишет DailyGalaxy, проект, возглавляемый исследователями PetroChina и Нанкинского университета, сочетал аэрофотосъёмку с глубоким бурением, чтобы обнаружить вулканическую систему, бездействующую почти 800 миллионов лет.

Согласно статье, опубликованной в журнале Geology, датчики обнаружили полосу богатой железом породы шириной 50 километров на глубине около 6 километров под землёй – признак, обычно связываемый с древней вулканической активностью.

Чтобы подтвердить открытие, команда пробурила семь скважин глубиной от 3,6 до 6,5 километров. Образцы горных пород явно имели магматическое происхождение. Используя радиометрическое датирование, исследователи определили время их образования от 770 до 820 миллионов лет назад, в неопротерозойскую эру, когда суперконтинент Родиния распадался.

Это открытие отличается не только его возрастом, но и местоположением. Вулканические дуги обычно встречаются вблизи континентальных окраин, где океанические плиты погружаются под континентальную кору. Однако эта цепь расположена более чем в 800 километрах от того места, где ее могли бы обнаружить.

Исследователи предполагают, что эту аномалию можно объяснить субдукцией плоской плиты. В этом процессе океаническая плита скользит почти горизонтально под континентом на большое расстояние, прежде чем круто погрузиться в мантию. Эта необычная геометрия может формировать два вулканических фронта: один у края континента, а другой глубоко внутри него.

Изменение взглядов на древние климатические циклы Земли

Масштаб этой вулканической дуги позволяет предположить, что она могла влиять на климат Земли в неопротерозое, периоде, отмеченном резкими изменениями окружающей среды.

Ученые давно спорят о причинах, вызвавших глобальное похолодание, когда ледяные щиты могли простираться близко к экватору. Некоторые предполагают, что обширная вулканическая активность в сочетании с эрозией массивных вулканических горных хребтов могла сыграть свою роль в дестабилизации климата. Хотя Сычуаньская дуга сама по себе не может объяснить эти сдвиги, она предоставляет важные доказательства того, что динамика недр Земли была тесно связана с атмосферными изменениями того времени.

