Уверенная в себе девушка всегда будет в центре внимания.

Каждой девушке приятно, когда на нее обращает внимание понравившийся мужчина, но не всегда все идет по плану. В связи с этим некоторые представительницы прекрасного пола идут на различные уловки, чтобы изменить ситуацию. Разберемся, как привлечь внимание мужчины. Кстати, мы уже писали, почему у женщины 35 лет не было отношений серьезных.

Как привлечь внимание – неочевидные приемы девушек

Пользовательницы Reddit поделились историями из собственного опыта. Стоит отметить, что многие девушки используют невербальную коммуникацию в общении с противоположным полом. Зачастую именно мимика и жесты дают понять – нравится человек или нет на первоначальном этапе общения или перед знакомством.

Одна из пользовательниц, которая отвечала на вопрос: "Как привлечь внимание парня?" рассказала, что крайне важную роль играет зрительный контакт, который длиться немного дольше, чем просто беглый взгляд на прохожих. При этом, по ее словам, немаловажный элемент – осанка и намеренный разворот в сторону понравившегося человека, даже если он не стоит рядом. Также она советует играть с волосами, бросать взгляды в сторону парня с легкой улыбкой.

Видео дня

Другая девушка сообщила, что для при знакомстве с понравившемся парнем часто смотрит ему в глаза, немного наклонив голову, кусает губу, смеется немного громче, чем обычно, над его шутками, а также может положить руку на его лопатки или бицепс.

На что в первую очередь обращают внимание мужчины

Психолог Лавания в своем блоге назвала основные моменты, на которые обращает внимание мужчина при знакомстве с женщиной:

внешность;

уверенность;

чувство юмора;

интеллект;

доброта;

позитивный настрой;

общие интересы;

открытость к новому;

эмоциональная стабильность;

независимость.

Женщинам, обладающими этими качествами, не нужно думать о том, как психологически влюбить в себя мужчину. Конечно, у каждого представителя сильного пола есть свои предпочтения, поэтому список может меняться или увеличиваться, но, как минимум, этим удастся привлечь его внимание.

Ранее УНИАН писал, как избежать провала на первом свидании.

Вас также могут заинтересовать новости: