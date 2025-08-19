Каждой девушке приятно, когда на нее обращает внимание понравившийся мужчина, но не всегда все идет по плану. В связи с этим некоторые представительницы прекрасного пола идут на различные уловки, чтобы изменить ситуацию. Разберемся, как привлечь внимание мужчины. Кстати, мы уже писали, почему у женщины 35 лет не было отношений серьезных.
Как привлечь внимание – неочевидные приемы девушек
Пользовательницы Reddit поделились историями из собственного опыта. Стоит отметить, что многие девушки используют невербальную коммуникацию в общении с противоположным полом. Зачастую именно мимика и жесты дают понять – нравится человек или нет на первоначальном этапе общения или перед знакомством.
Одна из пользовательниц, которая отвечала на вопрос: "Как привлечь внимание парня?" рассказала, что крайне важную роль играет зрительный контакт, который длиться немного дольше, чем просто беглый взгляд на прохожих. При этом, по ее словам, немаловажный элемент – осанка и намеренный разворот в сторону понравившегося человека, даже если он не стоит рядом. Также она советует играть с волосами, бросать взгляды в сторону парня с легкой улыбкой.
Другая девушка сообщила, что для при знакомстве с понравившемся парнем часто смотрит ему в глаза, немного наклонив голову, кусает губу, смеется немного громче, чем обычно, над его шутками, а также может положить руку на его лопатки или бицепс.
На что в первую очередь обращают внимание мужчины
Психолог Лавания в своем блоге назвала основные моменты, на которые обращает внимание мужчина при знакомстве с женщиной:
- внешность;
- уверенность;
- чувство юмора;
- интеллект;
- доброта;
- позитивный настрой;
- общие интересы;
- открытость к новому;
- эмоциональная стабильность;
- независимость.
Женщинам, обладающими этими качествами, не нужно думать о том, как психологически влюбить в себя мужчину. Конечно, у каждого представителя сильного пола есть свои предпочтения, поэтому список может меняться или увеличиваться, но, как минимум, этим удастся привлечь его внимание.
