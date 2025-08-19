Сергей Перман также назвал причину, по которой певец до сих пор не вернулся в Украину.

Известный украинский эстрадный продюсер Сергей Перман высказался об Олеге Виннике.

По его словам, певец, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины в Германию боялся за свою безопасность. Сергей отметил, что не знает, действительно ли Винника перевезли за границу на заднем сидении машины под одеялом, но рассказал некоторые новые подробности его жизни за пределами нашей страны.

"Я только знаю, что в первые полгода полномасштабной войны с ним в Германии виделись мои друзья. И он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны", - сказал Перман в интервью Дмитрию Гордону.

Продюсер добавил, что без Олега Винника украинский шоу-бизнес ничего не потерял. Мужчина также высказал предположение, почему артист все же не вернулся за три года войны в Украину.

"Страх, видимо. Я больше не имею объяснения. Винник... Он как-то так появился, и так же исчез. Олег жил в Германии долгое время, там работал, он там стал артистом, набирался опыта, а потом вдруг у нас появился уже достаточно в зрелом возрасте и выстрелил для своих волчиц, выстрелил и потом и исчез. Ну, нет и нет", - отметил Сергей.

К слову, по слухам, Олег Винник в начале полномасштабного вторжения РФ был в Украине. В феврале 2022 года он тайно покинул страну и теперь живет в Германии. Позже он сообщил, что не имеет украинского паспорта и приезжал только на заработки.

Напомним, ранее Олег Винник впервые заговорил о своем сыне и рассекретил, в какой стране он родился.

