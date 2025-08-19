Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 августа, снизился на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 48,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,00 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,36 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,49 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 19 августа, составляет 115 014 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 741 210 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 19 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.
По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.