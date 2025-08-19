В следующем году песенному конкурсу исполнится 70 лет.

Международный песенный конкурс "Евровидение" показал новый логотип, который посвящен 70-летию шоу.

На изображении можно заметить графический элемент - "Сердце-Хамелеон". Оно символически состоит из 70 слоев - по одному за каждый год истории песенного конкурса. Сердце, по словам организаторов, адаптировалось, как хамелеон, под особенности певцов, культуру их страны, однако всегда оставалось сердцем конкурса.

"Празднование 70-летия объединения "United by Music" в обновленном виде", - подписали организаторы и опубликовали на официальной странице в инстаграм Eurovision.

Кстати, логотип Eurovision Song Contest был создан Европейским вещательным союзом (EBU) в сотрудничестве с британской студией PALS.

"Евровидение всегда развивается музыкально, культурно и креативно. Это обновление чтит 70 невероятных лет и готовит бренд к захватывающему будущему. Оно смелое, игривое и полное сердца - как и сам конкурс", - отметил директор "Евровидения" Мартин Грин.

К слову, в 2026 году конкурс будет проходить в Австрии, ведь в этом году победил артист JJ. Пока точно неизвестны даты мероприятия и город-хозяин. Эта страна уже в третий раз будет принимать международный песенный конкурс у себя. Впервые Австрия одержала победу на конкурсе в 1996 году благодаря Удо Юргенсу с песней "Merci, Chérie". Затем в 2014 артист Кончита Вурст с композицией "Rise Like a Phoenix" привезла первое место, а в 2025 JJ с песней "Wasted Love" покорил сердца Европы.

