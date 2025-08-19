В перечне есть Обезьяна и Змея.

Во вторник, 19 августа 2025 года, по китайскому календарю наступает День Утверждения - время для закладывания основ, планирования и начала новых проектов. Этот день проходит под влиянием Металлической Обезьяны в месяце Деревянной Обезьяны и году Деревянной Змеи, что делает его особенно сильным и продуктивным. Если День Закрытия помог отпустить прошлое и завершить старые циклы, то День Утверждения дает шанс начать все заново. Для шести знаков китайского Зодиака этот вторник может стать переломным моментом, когда правильный шаг открывает двери к неожиданным успехам и долгосрочной удаче, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Обезьяна

Энергия дня полностью на вашей стороне: месяц и день совпадают с вашим знаком, усиливая влияние. Ваша удача проявится через связи и знакомства. Даже случайный разговор может обернуться началом важного сотрудничества или дружбы. Лучшее, что можно сделать сегодня, - начать хоть что-то новое. Письмо, звонок, идея, записанная в блокнот, - любая инициатива станет фундаментом для будущего успеха.

Змея

Влияние вашего года активируется этим вторником, и для вас в центре внимания окажется стратегия. Возможности, которые покажутся скромными, на деле могут стать прочной основой финансовой стабильности и карьерного роста. Прислушивайтесь к внутренним подсказкам: даже маленькое действие, вроде обновления резюме или изучения нового навыка, в итоге обернется серьезным результатом.

Крыса

Энергия Обезьяны усиливает вашу социальную сферу. Сегодня вы можете попасть в пространство или компанию, которые раньше были для вас закрыты. Важно не отсиживаться в стороне, а активно проявлять себя. Если у вас есть идея или предложение, смело озвучивайте их именно во вторник - момент идеально подходит для того, чтобы заявить о себе.

Дракон

В этот день ваши инстинкты обостряются. Вы почувствуете желание изменить привычный сценарий - будь то работа над здоровьем, креативный проект или важное личное решение. Успех приходит, когда вы действуете без лишних сомнений. Даже если весь путь пока неясен, сделанный шаг запустит цепочку событий, которые будут работать на вас.

Лошадь

Для вас главный фокус вторника - отношения. Энергия дня помогает увидеть, куда именно стоит направить эмоции и заботу. Это время прояснения, обновления и начала чего-то нового в личной жизни или дружбе. Если вы одиноки, не упустите шанс: даже небольшой жест - согласие на свидание, регистрация в приложении или легкий разговор - способен стать началом счастливой истории.

Тигр

День подталкивает вас к независимости и новым свершениям. У вас может появиться сильное желание попробовать себя в новом деле или укрепить позиции в карьере. Энергия Металлической Обезьяны подсказывает: не ждите разрешения, действуйте сами. Любой вложенный сегодня ресурс - время, деньги, усилия - станет отправной точкой, с которой начнется ваш рост.

