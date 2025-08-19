Николай Луценко рассказал также, как относились к россиянину коллеги.

Известный украинский журналист Николай Луценко, который много лет вел программу о погоде и сейчас вернулся к работе, рассказал о коллеге-россиянине.

Речь идет об одном из самых известных ныне пропагандистов Дмитрии Киселеве. В начале 2000-х мужчины вместе работали на одном украинском канале. По словам Николая, тогда россиянин получал большие гонорары и жил достаточно богато в Киеве.

"Он совсем другим был, поверьте мне. Он очень хорошо себя чувствовал в Киеве. Он очень хорошие гонорары получал, у него конюшня была в Конча-Заспе. Помню, когда он молоденький был, при СССР, всегда эту "витрину западную" очень подавал классно. Так он рассказывал о Финляндии, как там классно, какие они умные и так далее. Это он сейчас сильно изменился", - отметил Луценко в интервью Общественному.

Николай добавил, что пропагандист имел авторитет среди украинских коллег и его воспринимали как "своего".

"Он тогда прекрасно высказывался об Украине. К нему хорошо относились. Не было такого, что он, варяг, к нам приехал. Наоборот! Эта наша толерантность... Пожалуй, может и не надо этого делать - надо уважать себя. Так же было и в кино или шоу-бизнесе - как только кто-то приезжал оттуда, то мы падали перед ними на колени", - вспомнил телеведущий.

К слову, сейчас Дмитрий Киселев публично поддерживает действия агрессора и цинично призывает к захвату территорий нашей страны. В мае этого года СБУ задокументировала ему новые преступления и заочно сообщила о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, призывы к насильственному изменению конституционного строя, посягательство на территориальную целостность, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ. Также известно, что в 2024 году Украина конфисковала активы пропагандиста.

