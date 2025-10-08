Исследование показывает одновременно усиление языковой самоидентификации - 78% учащихся считают украинский родным языком, что на 4% больше чем в прошлом году.

Мониторинговое исследование показывает положительную тенденцию к сокращению употребления русского языка среди соискателей образования в Украине. В частности по сравнению с прошлым годом на 4% уменьшилась доля учеников и учениц, которые общаются преимущественно или исключительно на русском языке как во время учебы, так и на переменах.

Об этом сказал заместитель председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Государственной службы качества образования Украины Иван Юрийчук, представляя в Киеве результаты мониторингового исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе.

Он отметил, что в течение апреля-мая 2025 года Государственной службой совместно с Уполномоченным по защите государственного языка проведен III цикл мониторингового исследования состояния соблюдения языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования. Мониторинг осуществляется с 2023 года и охватывает три цикла. В 2025 году к исследованию присоединились около 35 тыс респондентов, из них 5700 - ученики, более 25 тыс - родители и 4300 - педработники.

"Русский язык остается присутствующим в школьной среде. В общем каждый 10-й ученик/ученица продолжают использовать его в общении со сверстниками. Особенно это актуально для восточного региона и Киева, где доля таких детей достигает около 40%", - сообщил Юрийчук.

По его словам, в Киеве зафиксировано снижение примерно на 7% по сравнению с прошлым годом украиноязычного общения учителей на переменах. На 4% уменьшилось использование родителями украинского языка дома и на работе. Юрийчук отметил:

"Есть интересный факт. Несмотря на распространенность русскоязычного общения на востоке и в Киеве, именно в восточном регионе зафиксирована наибольшая доля респондентов, которые в последнее время начали больше использовать украинский язык. Среди учеников и учениц - таких респондентов 29%, среди их родителей 32%. Это свидетельствует о постепенных положительных изменениях в языковом поведении даже в традиционно русскоязычной среде".

По его словам, исследование показывает одновременно усиление языковой самоидентификации - 78% учеников считают украинский родным языком, что на 4% больше, чем в прошлом году. Среди учителей этот показатель повысился на 6%. Стабильными остаются показатели у родителей - 72%.

"Положительные сдвиги особенно заметны в восточном и южном регионах, где доля украиноязычного общения учителей на переменах выросла примерно на 16-17% по оценке учеников", - отметил чиновник.

По словам Юрийчука, в повседневной жизни присутствуют также положительные изменения: 43% учеников и 47% родителей стали чаще пользоваться украинским языком. Он сказал:

"В сфере интернета и медиа есть тревожная тенденция. Фиксируется снижение использования украиноязычного интернет-контента: только 54% учащихся потребляют преимущественно украиноязычный контент. Тогда как 2 года назад таких было значительно больше - около 71%".

При этом, 38% респондентов ориентируются на содержание независимо от языка, 6% потребляют контент исключительно на русском языке.

Однако, по его словам, положительным является то, что примерно 70% школьников и педагогов высоко оценивают украиноязычный дубляж фильмов и считают его действенным инструментом развития языка.

Юрийчук отметил, что среди основных факторов, которые сдерживают детей от активного использования государственного языка во всех сферах жизни участники опроса чаще всего называли языковую ситуацию в семье - преимущественное общение на русском языке. К другим значимым факторам относится язык контента, который дети потребляют в интернете и социальных сетях, а также предвзятое или порой и пренебрежительное отношение к украинскому языку со стороны отдельных представителей ближайшего окружения.

Русский язык в Украине

Как писал УНИАН, в апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о языке, отдельные положения которого вступали в силу постепенно.

Летом 2024 года социологическая служба Центра Разумкова поделилась результатами исследования относительно языка. По сведениям социологов, за пределами дома (на учебе или работе) общаются только на родном языке или преимущественно на нем 72% опрошенных (в прошлом году таких людей было 65%, а в 2015-м - 46%).

А в октябре 2024 года языковой омбудсмен в то время Тарас Креминь заявил, что на смену мягкой украинизации в нашей стране пришла наступательная украинизация.

Он пояснил, что мягкая украинизация была первым этапом выполнения закона о языке, при котором власть не могла влиять, например на медиа, поскольку в полном объеме не работала статья закона об обязательности языка в сфере культуры и нельзя было давить на сферу обслуживания. Однако следующий этап предоставил власти инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания за несоблюдение языкового закона каждого из субъектов хозяйствования.

Кремень отметил, что на бытовое общение закон не распространяется. И для того, чтобы в домашнем общении украинского языка стало больше, надо, чтобы в определенных законом сферах украинский был максимально защищенным.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская летом текущего года призвала отменить особый статус русского языка в Украине.

