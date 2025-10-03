Певица активно выступает в Европе со старым репертуаром.

Известный украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич откровенно высказался о своей куме и подруге Светлане Лободе. В частности, он рассказал, как относится к тому, что артистка продолжает петь на русском языке.

В комментарии программе "Утро в большом городе" он заявил, что до сих пор поддерживает связь с певицей, которая давно не проживает в Украине. По мнению ведущего, Лободу не стоит считать предательницей, ведь, по его словам, у нее проукраинская позиция, а на русском она поет в тех странах, где его понимают.

"У Лободы проукраинская позиция. Ее песни не звучат на украинском радио. Она не дает здесь концерты и не монетизирует здесь свою популярность. Она работает на рынки, где понимают русский, к сожалению. Это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии. Там ее понимают, там ее любят. Она работает и живет там", - отметил Анатолич.

Анатолий добавил, что если бы Светлана выступала с русскоязычным репертуаром в Украине, тогда он был бы возмущен. Более того, он подчеркнул, что такие концерты сейчас вообще трудно представить.

"Мне не нравилось бы это, если бы это происходило в Киеве, Одессе или Львове. Я считаю, что Лобода не выступила бы здесь с русскоязычной музыкой, хотя по законодательству, как, например, с Сердючкой - это возможно, потому что это украинский артист, а музыка написана на русском, но я против этого", - заявил шоумен.

В том же интервью Анатолий Анатолич признался, как ему удалось похудеть на 15 килограммов и принимал ли он для этого специальные лекарства.

