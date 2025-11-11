По словам чиновника, за состояние и обслуживание системы отопления внутри дома отвечает управляющая компания или балансодержатель дома.

На фоне опасений украинцев относительно перебоев с отоплением, часть жителей многоквартирных домов задумывается, что делать, если батареи лопнут. УНИАН обратился за комментарием в КГГА, где объяснили, что во время аварий в системе отопления, теплоноситель нужно сливать, чтобы избежать разрыва труб. Однако жители не имеют права делать это самостоятельно. Следует обращаться в управляющую компанию, которая отвечает за состояние внутридомовых сетей.

При какой температуре вода в батареях в доме начинает замерзать и что делать, если это произошло?

В КГГА отметили, что если в доме произошла авария и вода перестала циркулировать в системе отопления, а на улице мороз, воду из батарей нужно слить. Иначе она может замерзнуть, трубы лопнут, и вся система выйдет из строя.

Но важно: жильцы не имеют права самостоятельно спускать воду из батарей. Это делает только специальный персонал после решения ответственного лица и согласования с энергоснабжающей организацией.

"Решение о необходимости дренирования воды из системы принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией. Самостоятельный спуск воды из батареи жителями не допускается", - отметил Александр Малыхин, заместитель директора-начальник управления жилищно-коммунальной политики.

При какой минусовой температуре могут лопнуть трубы отопления

Сколько времени отопление может стоять без слива воды, зависит от погоды, утепления дома, его конструкции и способности держать тепло. Эти условия прописывают в специальной инструкции, по которой и проводят слив воды, если это нужно, отметил Малыхин.

"Для жителей многоэтажных жилых домов в случае замерзания воды в радиаторах - самостоятельно их размораживать нельзя, это может привести к разрыву труб или радиаторов, поэтому жильцам необходимо обращаться в обслуживающую организацию. Трубы могут лопнуть, когда вода в них замерзает, что обычно начинается при снижении температуры в помещении до минусовых показателей", - сказал он.

Кто отвечает за батареи в квартире?

По словам чиновника, за состояние и обслуживание системы отопления внутри дома отвечает управляющая компания или балансодержатель дома. Это определено приказом Министерства регионального развития, который устанавливает правила ухода за внутренними сетями теплоснабжения, водоснабжения, канализации и горячей воды.