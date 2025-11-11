По словам эксперта, артезианская вода защищена от поверхностных загрязнений несколькими грунтовыми, песочными, глиняными, песчаными слоями.

В Киеве бюветы начали массово появляться после аварии на Чернобыльской АЭС - тогда их рассматривали как безопасную альтернативу централизованному водоснабжению - такая вода считается самой безопасной для потребления без кипячения.

Как рассказал "Главкому" гидрогеолог, директор научно-производственного предприятия "Спецводгео" Александр Терентьев, основные источники питьевой воды - это реки, озера и водохранилища.

"Перед тем, как попасть в водопроводную сеть, вода очищается - как механическим способом, так и химическим, с помощью того же хлора. Поэтому ее действительно лучше кипятить", - сказал он.

Специалист объясняет, что качество воды в природных источниках, колодцах и скважинах может сильно отличаться. Если колодцы обычно берут воду из верхних грунтовых слоев, которые легко загрязняются пестицидами и удобрениями, то артезианские скважины - значительно глубже, от 30 до нескольких сотен метров, и защищены несколькими природными фильтрами из песка, глины и почвы. Именно поэтому такая вода считается самой безопасной для потребления без кипячения.

"Артезианская вода защищена от поверхностных загрязнений несколькими грунтовыми, песочными, глиняными, песчаными слоями, которые являются естественными фильтрами. Поэтому мне не совсем понятно, почему такая вода кем-то считается грязной и непригодной для питья в сыром (то есть некипяченом) виде. Кстати, в Киеве бюветы как альтернатива водопроводному водоснабжению массово начали создаваться после катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорит Терентьев.

В столице Украины есть два типа артезианских скважин: из Сеноманского водоносного горизонта, который залегает на глубине 60-150 метров, и из Юрского - 170-350 метров. Вода из сеноманского слоя имеет характерный запах аммиака, который за несколько часов исчезает - это естественная особенность, а не признак загрязнения.

"А насчет сероводорода - его много, например, в артезианских скважинах в Хмельницкой области. Он даже полезен - растворенный в воде камни в почках растворяет", - рассказал специалист.

По его словам, профилактические остановки бюветов нужны для проверки системы, качества воды в накопительном баке и состояния колонок. Сам бювет - это целый инженерный комплекс, где вода из подземных слоев подается насосами в бак, а уже потом - к колонкам, расположенным на поверхности.

Относительно заброшенных бюветов, то специалист объясняет, что причиной может быть повреждение природных фильтров или технические проблемы со скважинами. Если вода перестает соответствовать санитарным нормам, скважину сначала пытаются очистить, а если это не помогает - ее закрывают окончательно.

"Для более эффективной изоляции артезианского водоносного горизонта от верхних слоев почвы, которые могут быть загрязнены, должны быть как минимум две трубы... Со временем в земле вдоль трубы могут возникать вертикальные щели, в подземные слои может просочиться что угодно. Поэтому скважины регулярно проверяют на качество воды, соответствие ее санитарным нормам. Если так называемая "протравка" скважины не помогает, ее закрывают. Все, допользовались", - констатирует Терентьев.

