Для начала критическому предприятию необходимо обратиться в областную военную администрацию.

Отныне критически важные предприятия, которые расположены и работают на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через "Дию".

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот объем увеличен вдвое.

Отмечается, что это решение позволяет поддержать бизнес, который продолжает работать в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Как бронировать работников в "Дие":

Критически важное предприятие, которое работает на территории возможных или активных боевых действий, обращается к областной военной администрации с просьбой увеличить объем бронирования до 100%. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным. Государственный орган средствами Портала "Дия" увеличивает лимит бронирования до 100%. Предприятие средствами Портала "Дия" дополнительно бронирует всех работников.

Бронирование в Украине - последние новости

В августе Кабинет министров разрешил бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, осуществляющих деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дия" государственным органом, который признал предприятие критически важным, на основании обращения областных военных администраций, по месту фактической деятельности предприятия.

