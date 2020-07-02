Штрафы за неношение масок: в Минздраве прокомментировали новую инициативу Кабмина

Введение подобных штрафов должна рассмотреть Верховная Рада.

В Министерстве здравоохранения надеются на поддержку парламентом законопроекта о штрафах за неносение масок, который вчера одобрил Кабмин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносение масок как для физических лиц - от 170 грн до 255 грн, так и для юридических лиц . Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений, магазинов, которые не соблюдают установленные карантинные требования и не следят за соблюдение масочного режима в помещениях, штраф составит от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн", - напомнил министр.

Он отметил, что надеется на поддержку парламентом этого законопроекта.

Степанов заметил, что к таким действиям власти прибегают ради сохранения здоровья граждан.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Кабинет министров одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неносение масок гражданами.

Для физических лиц штрафы небольшие, а для юридических - от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн.

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