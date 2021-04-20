Откровенные снимки девушка удалила из соцсети.

Модель из Днепра Анна Минюкова (никнейм – Ася Микович), которая «прославилась» в сети откровенной фотосессией после пари с мэром Борисом Филатовым, побывала на заседании Национального совета реформ с первыми лицами Украины.

Читайте также"Камеры были ужасные": участница "голой" съемки в Дубае рассказала об арестеСоответствующее фото она опубликовала у себя в Instagram 19 апреля, хоть само заседание прошло еще в феврале.

«Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значения и развиваться в команде профессионалов», - подписала она одно из снимков.

На другом же девушка оставила менее оптимистичную подпись: «Mood сегодняшнего дня: я не создана для этого коррупционного мира».

В комментариях под фото пользователи припомнили фотосессию девушке и заметили, что со странички пропали откровенные снимки.

Судя по фото с заседания Нацреформ, на нем присутствовали президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и другие.

Пари с Борисом Филатовым на «голую» фотосессию: что известно

В 2019 году Анна Минюкова заключила пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Она пообещала раздеться и устроить фотосессию на новом мосту, если ремонт закончат в обещанный срок.

И когда Филатов досрочно открыл переправу, модель выполнила условия пари.

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Автор: Катерина Шварц