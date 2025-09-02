Скоро ночи станут намного прохладнее, а в один из дней пройдет дождь.

В ближайшие дни в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно сухая и теплая погода со слабым ветром. Однако днем 6 сентября местами возможен кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, атмосферное давление сначала будет расти и будет формироваться поле повышенного давления, а в течение 5-6 сентября будет слабо падать.

Синоптики говорят, что к нам будет поступать несколько прохладная воздушная масса из северных широт. Ее свежее дыхание будет ощутимо во второй половине недели ночью, особенно по области, когда 5-6 сентября температура снизится до +10°...+15°. А днем еще ожидается летнее тепло: +24°...+29° по области и +25°...+28° в столице.

"Таким образом, первая неделя календарной осени будет поддерживать летнюю погоду", - резюмировали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Летнее тепло будет сохраняться и по Украине. В комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что самые высокие температуры будут на юге и востоке страны, где воздух будет прогреваться до "тридцаток". в то же время не обойдется без дождей. В частности, 3 и 4 сентября осадки с грозами ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье.

