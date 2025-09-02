Рэпер отметил, что физически ему трудно делать такие поездки.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап, который выехал за в начале полномасштабного вторжение, рассказал о своих приездах в Украину.

Напомним, ранее артист заявлял, что не считает себя эмигрантом и у него нет ощущения, что покинул родину.

"Я всегда путешествовал, всегда зарабатывал деньги за пределами Украины, и для меня режим не изменился. Я просто меньше бываю в Украине", - сказал рэпер в интервью блогерше Дарье Вершиленко.

Позже Потап ответил, сколько же раз он был в Украине за годы войны.

"Больше чем 14 раз. Это непросто физически. Потому что трудно выезжать. Просто физически трудно это делать, не говоря уже о всяких бюрократических моментах. Я давно работаю за границей, у меня уже система интересов и бизнесов развита здесь, и в Америке тоже, и в Европе, и в Арабских Эмиратах", - добавил продюсер.

К слову, ранее 44-летний Потап заявил, что абсолютно легально выезжал из Украины во время войны. Однако не рассказал, как именно. Известно, что сейчас он развивает свою карьеру за рубежом и выступает под сценическим именем Slavic Balagan.

Напомним, ранее Потап впервые отреагировал на слухи о совместном ребенке с Настей Каменских.

