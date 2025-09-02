Синоптик Наталья Диденко предупредила об опасности.

Во вторник, 2 сентября, ожидается заметное усиление геомагнитной активности. По данным международных прогнозов, К-индекс во второй половине суток может подняться до 6,7, что соответствует сильной магнитной буре уровня G2–G3.

Такие возмущения магнитосферы уже ощущаются многими людьми. У метеозависимых возможны головные боли, повышенная утомляемость, перепады давления и раздражительность. Медики советуют в такие дни беречь себя: больше отдыхать, пить воду и по возможности избегать перегрузок.

Для спутниковых систем и навигации подобные бури несут риск перебоев в работе, а во многих регионах могут появиться яркие полярные сияния.

Таким образом, 2 сентября стоит ожидать не просто "возмущенного" дня, а полноценной магнитной бури, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на технику.

Об опасности предупреждает и синоптик Наталья Диденко. "Предусматриваются сильные магнитные бури! Обратите внимание на свое физическое состояние, особенно на ваших старших - возможны головные боли, артериальное давление и т.д", - предупредила специалист.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Старайтесь больше отдыхать и не перегружать организм.

Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Чаще гуляйте на свежем воздухе.

Обеспечьте полноценный сон не менее 7–8 часов.

Ешьте лёгкую и здоровую пищу и уменьшите потребление кофеина, алкоголя и крепкого чая.

